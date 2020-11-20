Экономисты оценили выплату пенсий из бюджета

Выплата пенсий напрямую из бюджета никак не отразится на их размере, уверены экономисты. Они отмечают, что низкие выплаты по старости связаны со скромными доходами работающих россиян, которые субсидируют пенсионную систему.

«Ликвидация фонда и передача функций другому органу не только не повлияет на размер пенсий пенсионеров, но и может привести к ошибкам при их назначении и задержкам в выплате», — полагает Финогенова.

Ликвидация ПФР облегчит вопрос полной национализации всех пенсионных накоплений в случае очередного кризиса, считает руководитель центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

« [Мы вернем] современную страховую пенсионную систему к советской модели, в рамках которой пенсии не имели такого индивидуального характера, как сейчас, и зависели не от полученных взносов от работодателей, а от доходов госбюджета», — считает аналитик.

«Государство лишится не только отчислений в Пенсионный фонд, но и поступлений в бюджет в виде НДФЛ», — отметил экономист в интервью «Московскому комсомольцу».

На пенсии и пособия россиян выделяется порядка девяти трлн рублей в год. ПФР на собственные нужды, включая зарплаты, тратит около 117 миллиардов рублей в год (чуть больше 1% от пенсионных начислений).

«Этих денег хватит, чтобы прибавить каждому пенсионеру 220 рублей в месяц», — посчитал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Он предполагает, что нарастить пенсии можно только за счет существенного сокращения других статей расходов. Самые крупные из них, не считая пенсий, — это армия, полиция и спецслужбы.