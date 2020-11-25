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Эксперт рассказал, кто может потерять пенсионные накопления 

Deita.ru и ещё 4 54 минуты назад
Кто может потерять пенсионные накопления
Фото: ТАСС
Граждане, принявшие решение забрать из Пенсионного фонда средства маткапитала, могут потерять свои выплаты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
Об этом россиян предупредил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По его словам, деньги, направленные на формирование накопительной части пенсии, не стоит забирать из ПФР. Как отметил эксперт, речь идёт о средствах материнского капитала, которые Госдума может разрешить забирать женщинам из Пенсионного фонда.
По мнению Калугина, проблема заключается в том, что на данный момент пока не ясно, каким именно образом деньги из ПФР будут возвращаться обратно в виде маткапитала. Всё дело в том, что эти средства выплачиваются напрямую из федерального бюджета, а вот пенсионные выплаты идут из ПФР.
Таким образом, как отмечает специалист, сегодня есть риск, что большие деньги, выданные государством в качестве меры поддержки, будут потрачены гражданами на текущее потребление, так что формирования с их помощью накоплений на старость не будет.
Калугин напомнил, что чаще всего средства маткапитала уходят на покупку жилья или образование ребёнка. Ранее сообщалось о том, что в 20201 году размер материнского капитала будет проиндексирован на 3,7%.
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Комментарии
Личный счет , Маленькая пенсия , Пенсионный фонд РФ , Госдума , РИА "Дейта" , РИА Ura.ru
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