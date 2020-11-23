Что нужно сделать за пять лет до пенсии 

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что подготовить документы для выхода на пенсию можно заранее. Как сообщается на сайте ПФР, фонд приглашает россиян воспользоваться услугой «заблаговременной работы».
Услуга доступна за пять лет до наступления пенсионного возраста. Сотрудники фонда проверят правильность оформления документов, а также оценят достоверность и полноту данных.
Если это будет необходимо, ПФР поможет направить запросы о зарплате и стаже работы в разные регионы. Сотрудники фонда ознакомят будущего пенсионера со сведениями с его индивидуального лицевого счета.
Если эти сведения верны, пенсию назначат по данным персонифицированного учета. При подаче заявления в личном кабинете на сайте ПФР достаточно будет поставить отметку о согласии с принятием решения о назначении пенсии.
В ПФР подчеркнули, что заблаговременная работа значительно сокращает время установления пенсии. Для подготовки документов нужно обратиться в клиентскую службу отделения ПФР (без предварительной записи) или к работодателю.
Как сообщал «Рамблер», ранее ПФР подготовил постановление, разрешающее назначать пенсии и пособия дистанционно до конца 2020 года.
В проекте постановления ПФР сказано, что до 1 января 2021 года россияне смогут обращаться за предоставлением выплат по телефону или интернету. Лично составлять и подписывать заявления им не придется.
ПФР будет назначать выплаты с помощью документов, которые уже есть в фонде, или запрашивать их в других ведомствах.