Что нужно сделать за пять лет до пенсии 

Услуга доступна за пять лет до наступления пенсионного возраста. Сотрудники фонда проверят правильность оформления документов, а также оценят достоверность и полноту данных.

Если это будет необходимо, ПФР поможет направить запросы о зарплате и стаже работы в разные регионы. Сотрудники фонда ознакомят будущего пенсионера со сведениями с его индивидуального лицевого счета.

Если эти сведения верны, пенсию назначат по данным персонифицированного учета. При подаче заявления в личном кабинете на сайте ПФР достаточно будет поставить отметку о согласии с принятием решения о назначении пенсии.

В ПФР подчеркнули, что заблаговременная работа значительно сокращает время установления пенсии. Для подготовки документов нужно обратиться в клиентскую службу отделения ПФР (без предварительной записи) или к работодателю.

Как сообщал «Рамблер», ранее ПФР подготовил постановление, разрешающее назначать пенсии и пособия дистанционно до конца 2020 года.

В проекте постановления ПФР сказано, что до 1 января 2021 года россияне смогут обращаться за предоставлением выплат по телефону или интернету. Лично составлять и подписывать заявления им не придется.

ПФР будет назначать выплаты с помощью документов, которые уже есть в фонде, или запрашивать их в других ведомствах.