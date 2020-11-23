Названы лучшие валюты для сбережений 

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что доллары стоит покупать, несмотря на рост курса, так как российская валюта в будущем может упасть ниже 85 рублей. Об этом сообщает «Прайм».

По мнению Иванова, укрепления рубля к основным валютам не стоит ждать из-за роста заболеваемости коронавирусом и ухода мировой экономики в глубокую рецессию. Кроме того, цены на нефть, поддерживающие рубль, в ближайший год вряд ли вырастут.

Эксперт подчеркнул, что в 2020 году рубль занял первое место в мире по девальвации, потеряв более 20 процентов своей стоимости. По этому показателю российская валюта обогнала турецкую лиру и бразильский реал.

Иванов рассказал, что сейчас россияне активно покупают наличные и создают мультивалютную корзину из долларов, евро и швейцарских франков.

«Это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», покупать валюту, несмотря на высокие курсы, россиянам советовал и экономист Михаил Делягин

Он рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Делягин предупреждал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По мнению Делягина, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.