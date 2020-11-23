Кому ждать прибавки к пенсии и новых льгот в 2021 году 

Ярослав Нилов ( Депутат Госдумы ЛДПР ) рассказал, что в 2021 году в нижней палате парламента будут добиваться возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает «Ура.ру».

Также депутаты предлагают повысить выплаты россиянам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, до десяти тысяч и увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц.

«Нужно работать и над более частой индексацией пенсий — они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это только раз в год и происходит. И пенсии надо поднять до разумных значений», — заявил Нилов.

По словам Нилова, средства на реализацию этих инициатив можно собрать за счет повышения НДФЛ «для богатых».

Депутат отметил, что в 2021 году увеличенный НДФЛ в 20 процентов могут распространить на зарплаты от миллиона рублей в месяц. Для тех, кто зарабатывается 20 тысяч рублей и менее, НДФЛ предлагают отменить полностью.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.

В сентябре 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.