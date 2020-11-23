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Какие продукты подорожают к Новому году 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Какие продукты подорожают к Новому году
Фото: РИА Новости
Россиянам стоит ожидать подорожания фруктов и овощей, а вот мясо и рыба не должны подняться в цене к новогодним праздникам. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Собеседник».
Специалисты отметили, что уже начался рост цен на овощи и фрукты и в ближайшее время из-за сезонности те же помидоры и бананы станут еще дороже. Также поднялся в цене картофель, что связано с плохим урожаем.

«Рыба уже подорожала, многие факторы отыграны. С икрой то же самое и ждать ее подорожания не стоит. Наоборот, многие магазины в рамках программ лояльности проводят акции», — пояснил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Не ожидается и роста цен на мясную продукцию. Зато резко выросли цены на сахар. По данным Росстата, если в январе 1 кг сахара можно было купить за 31,21 руб., то сейчас уже за 50,6 руб. По мнению специалистов, такой рост будет сохраняться и в 2021 году.
Эксперты также ожидают в 2021 году скачка цен на макароны и муку из-за высокой стоимости пшеницы.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о том, что могут вырасти цены на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. С инициативой ввести акцизы на соусы, консервы, газированные напитки, торты и пирожные выступили Общественная палата России, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества.
Авторы инициативы считают, что размер акциза должно определить правительство, а дополнительные поступления в бюджет следует направить на профилактику неинфекционных заболеваний.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Гудков , Общественная палата России , ИД "Собеседник"
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