Россияне перепродают PlayStation 5 вдвое дороже 

Россияне стали массово перепродавать PlayStation 5, в первые выходные после официального старта продаж новых игровых консолей на онлайн-сервисе "Авито" появилось более тысячи объявлений; цена в объявлениях в два раза дороже, чем у ритейлеров, обнаружил корреспондент РИА Новости.

"Новинка Sony PlayStation 5 (PS5), Ростест. Не распечатаны. Кассовый чек и гарантия один год. Сегодня можно приехать и забрать! Вместе с дисками", — говорится в одном из таких объявлений.

При этом цена на устройство указана в два раза дороже, чем в магазинах.

Продажи новых игровых консолей PlayStation 5, представленные компанией Sony 17 сентября, стартовали в России 19 ноября. Как ранее сообщили РИА Новости в российском представительстве компании, стоимость консолей с одинаковой производительностью, отличающихся лишь наличием оптического привода, составит 37 999 рублей и 46 999 рублей соответственно.

В компании также отмечали, что консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах партнеров. Компания приняла такое решение, чтобы обезопасить игроков, поставщиков и сотрудников от коронавируса.