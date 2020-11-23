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Большинство россиян заметили снижение своих доходов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Около 64 процента россиян заметили снижение своих доходов в этом году на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
Около девяти процентов россиян отметили, что их доходы выросли в текущем году. Почти треть (27 процентов) сообщили, что их финансовое положение никак не изменилось.
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Увеличения заработка в 2021 году ожидают 30 процентов респондентов. Еще 33 процента прогнозируют, что их финансовое положение не поменяется. Около 37 процентов опрошенных считают, что доход может снизиться. В опросе, который проводился в ноябре, приняли участие три тысячи человек.
Доходы россиян резко сократились в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Во втором квартале этого года они рухнули на восемь процентов после роста в первом на 1,2 процента. В первом полугодии показатель сократился на 3,7 процента. Ожидается, что по итогам года падение составит три процента.
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Комментарии 23
Личный счет , Видео , Lenta.ru
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