В сети высмеяли рекомендованную Минфином игру 

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Пользователи сети высмеяли рекомендованную Минфином настольную игру «Не в деньгах счастье».

Как писал «Рамблер», ранее Министерство финансов России составило список информационных материалов, которые должны способствовать росту уровня финансовой грамотности населения. В перечень материалов, рекомендованных к распространению среди жителей 60 регионов, вошла настольная игра «Не в деньгах счастье».

Игра адаптирована для школьников 9-13 лет. Согласно описанию, «игра отражает современную реальность», а задача игроков — «первым достичь условленного уровня счастья».

В Сети сочли рекомендацию Минфина злой иронией и предположили, как могли бы называться игры, рекомендованные другими российскими министерствами.

"Минфин рекомендовал обедневшим россиянам игру «Не в деньгах счастье»"



Пора самим разрабатывать игры, типа: "Счастье в ближайшем мусорном баке", квест "Собери 500 фишек и купи лук с 30%" скидкой" и финансово-патриотическую: "Кушай коренья и мох, в память о дидах подо Ржевом". — Марина Молчанова (@molchalyga) November 21, 2020 «Это что-то с чем-то. Надо ещё выпустить игры «пенсия — для слабаков», «дизлайк свободе слова» и «начни платить налоги с карманных денег — получи урок жизни», — отреагировал телеграм-канал «Кстати».

Только 5% россиян считают экономическую ситуацию в стране хорошей (ФОМ).



Но это всё, конечно, из-за финансовой безграмотности россиян, с которой сообразительный Минфин решил бороться настольной игрой с названием «Не в деньгах счастье» pic.twitter.com/pfDtY2jEq1— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) November 23, 2020

Минфин порекомендовал регионам игру "Не в деньгах счастье". По этой логике, можно называть его не министерством финансов, а министерством несчастья)— Максим Лёвин (@maximumlevin) November 21, 2020