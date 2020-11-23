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В сети высмеяли рекомендованную Минфином игру 

Вероника Полынина 27 минут назад
В сети высмеяли рекомендованную Минфином игру
Фото: ТАСС
Пользователи сети высмеяли рекомендованную Минфином настольную игру «Не в деньгах счастье».
Как писал «Рамблер», ранее Министерство финансов России составило список информационных материалов, которые должны способствовать росту уровня финансовой грамотности населения. В перечень материалов, рекомендованных к распространению среди жителей 60 регионов, вошла настольная игра «Не в деньгах счастье».
Игра адаптирована для школьников 9-13 лет. Согласно описанию, «игра отражает современную реальность», а задача игроков — «первым достичь условленного уровня счастья».
В Сети сочли рекомендацию Минфина злой иронией и предположили, как могли бы называться игры, рекомендованные другими российскими министерствами.
«Это что-то с чем-то. Надо ещё выпустить игры «пенсия — для слабаков», «дизлайк свободе слова» и «начни платить налоги с карманных денег — получи урок жизни», — отреагировал телеграм-канал «Кстати».
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Личный счет , Минфин
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