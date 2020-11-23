В сети высмеяли рекомендованную Минфином игру 

"Минфин рекомендовал обедневшим россиянам игру «Не в деньгах счастье»"
Пора самим разрабатывать игры, типа: "Счастье в ближайшем мусорном баке", квест "Собери 500 фишек и купи лук с 30%" скидкой" и финансово-патриотическую: "Кушай коренья и мох, в память о дидах подо Ржевом". — Марина Молчанова (@molchalyga) November 21, 2020
Только 5% россиян считают экономическую ситуацию в стране хорошей (ФОМ).
Но это всё, конечно, из-за финансовой безграмотности россиян, с которой сообразительный Минфин решил бороться настольной игрой с названием «Не в деньгах счастье» pic.twitter.com/pfDtY2jEq1— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) November 23, 2020
Минфин порекомендовал регионам игру "Не в деньгах счастье". По этой логике, можно называть его не министерством финансов, а министерством несчастья)— Максим Лёвин (@maximumlevin) November 21, 2020
Предлагаю серию игр: не в деньгах счастье — минфин. Прощай, оружие — министерство обороны. Волков бояться в лес не ходить — Рослесхоз. — Natalya Vasilyeva (@NatalyaVasilye6) November 21, 2020