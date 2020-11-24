Готовится нововведение по использованию маткапитала

Женщинам хотят разрешить забирать материнский капитал из Пенсионного фонда РФ (ПФР), который по заявлению был направлен на формирование накопительной пенсии. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в осеннюю сессию.

В законопроекте отмечается, что забрать сертификат из ПФР можно будет в течение полугода после подачи заявления.

«В течение шести месяцев после поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда владелец сертификата может обратиться с заявлением о том, что средства маткапитала будут использоваться по другим направлениям, разрешенным законом — например, на улучшение жилищных условий или образование ребенка», — пишет «Парламентская газета».

Законопроект также предусматривает, что неиспользованные средства маткапитала можно будет повторно направить на накопительную пенсию. Новые нормы будут действовать и в отношении тех женщин, которые отозвали средства материнского капитала до вступления в силу предлагаемых изменений.