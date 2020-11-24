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Женщинам разрешат забрать маткапитал из ПФР, отложенный на пенсии 

Ura.Ru 2 часа назад
Готовится нововведение по использованию маткапитала
Фото: РИА Новости
Женщинам хотят разрешить забирать материнский капитал из Пенсионного фонда РФ (ПФР), который по заявлению был направлен на формирование накопительной пенсии. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в осеннюю сессию.
В законопроекте отмечается, что забрать сертификат из ПФР можно будет в течение полугода после подачи заявления.

«В течение шести месяцев после поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда владелец сертификата может обратиться с заявлением о том, что средства маткапитала будут использоваться по другим направлениям, разрешенным законом — например, на улучшение жилищных условий или образование ребенка», — пишет «Парламентская газета».

Законопроект также предусматривает, что неиспользованные средства маткапитала можно будет повторно направить на накопительную пенсию. Новые нормы будут действовать и в отношении тех женщин, которые отозвали средства материнского капитала до вступления в силу предлагаемых изменений.
Ранее замглавы Министерства труда РФ Ольга Баталина заявила, что материнский капитал в России будут повышать ежегодно. На данный момент государство выплачивает за первого ребенка 466 тысяч рублей. Недавно сумма материнского капитала на второго ребенка была увеличена до 616 тысяч рублей. Летом 2021 года в России могут провести внеочередную индексацию материнского капитала, считает депутат Госдумы Евгений Федеров, его слова приводит RT. Парламентарий убежден, что эта мера будет стимулировать рождаемость в стране.
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Личный счет , Ольга Баталина , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Парламентская газета
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