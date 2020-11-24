Названы профессии, попадающие под «налог для богатых» 

Россияне, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей и облагается новым налогом, должны получать более 416,6 тысяч рублей в месяц в среднем. Об этом заявила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова

«Такие вакансии в России сегодня есть, и это не только риелторы и менеджеры по продажам — как раз этих специалистов мы не включали в наш рейтинг, так как их доход очень отличается от месяца к месяцу в зависимости от сделок», — отметила Осипова.

Чаще всего такие суммы работодатели готовы платить специалистам в сфере IT, а также врачам-стоматологам. Реже такую высокооплачиваемую работу предлагают бурильщикам и инженерам, однако она осуществляется вахтовым методом, поэтому в год дохода свыше 5 миллионов рублей не будет. Это связано с тем, что на вахту ездят не круглый год, а несколько месяцев.

Чаще всего вакансии с зарплатой свыше 416 тысяч рублей предлагают компании из Москвы, но они готовы рассматривать соискателей из других регионов, если те обладают определенными навыками и готовы к переезду.

Также высокую оплату труда гарантируют компании из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Подмосковья. Ранее «ФедералПресс» писал, что названы категории россиян, на которых повлияет повышение НДФЛ.