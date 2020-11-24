Как пенсия вырастет в 2021-м 

Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году вырастут в среднем на тысячу рублей. Об этом сенатор Елена Бибикова сообщила «Парламентской газете».

Проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, как сообщал «Рамблер», предполагает индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,3%, социальных пенсий — на 2,6%, а также что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021-м составит 17443 рубля. В октябре Государственная дума приняла его в первом чтении, а сегодня рассмотрит во втором.

Сегодня Бибикова, заместительница председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, напомнила, что индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам проводится с 1 января, обратила внимание на то, что рост пенсий почти в полтора раза превысит инфляцию, а также сообщила, что в среднем пенсия станет больше на тысячу рублей.

Также сенатор рассказала, что с 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (степень роста определяется на основе индекса потребительских цен за предыдущий год — сейчас 3,8%), а с 1 апреля — социальные пенсии (на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера — сейчас 2,6%).