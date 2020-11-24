Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.87
$
76.11
90.10
90.15
Прогноз
30.11 – 07.12
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
46.34
+0.19 Золото
1826.31
+0.08 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1875
+0.0063
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Пенсии россиян защитят 

Lenta.ru 1 час назад
Пенсии россиян защитят
Фото: ТАСС
Центробанк разработал систему гарантирования прав участников (СГПУ) негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которая позволит защитить пенсии россиян от непредвиденных обстоятельств. Регулятор разработал соответствующий законопроект, пишет «Коммерсантъ».
В документе предусмотрены два вида страховых случаев, при наступлении которых клиентам проблемного НПФ полагается компенсация: отзыв лицензии у НПФ или признание его банкротом по решению суда. При наступлении одного из этих событий участники фонда будут либо получать денежные выплаты в пределах 1,4 миллиона рублей (но не больше суммы произведенных взносов), либо возможность перевести средства в другой НПФ.
ЦБ подчеркивает, что законопроект находится в стадии разработки и «обсуждения с заинтересованными ведомствами». Сроки его возможного внесения в Госдуму пока не называются.
Предполагается, что оператором системы станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), отвечающее за выплаты компенсаций вкладчикам разорившихся банков из средств специального страхового фонда. Если инициатива буде одобрена и законодательно оформлена, НПФ обязаны будут вступить в СПГУ до января 2027 года. В противном случае регулятор сможет аннулировать лицензии НПФ-«отказников».
Претендовать на компенсацию смогут также те клиенты, которые решили преждевременно расторгнуть договор с НПФ и которым назначена, но еще не выплачена выкупная сумма. Если е на момент возникновения страхового случая клиенту НПФ уже назначена пенсия, выплачивать ее будет другой фонд из числа участников СГПУ, отобранный АСВ.
Опрошенные изданием финансисты называют инициативу давно назревшей, однако обращают внимание на имеющиеся в ней недостатки. Главный из них — выплата денежной компенсации без учета накопленного инвестиционного дохода. Это делает систему НПФ менее конкурентоспособной по сравнению с классическими банковскими депозитами, по которым гарантирована выплата возмещения с учетом такого дохода — в пределах общей суммы в 1,4 миллиона рублей.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Последние новости
В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену
Комментарии
Личный счет , Госдума , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение