Пенсии россиян защитят 

Центробанк разработал систему гарантирования прав участников (СГПУ) негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которая позволит защитить пенсии россиян от непредвиденных обстоятельств. Регулятор разработал соответствующий законопроект, пишет «Коммерсантъ».

В документе предусмотрены два вида страховых случаев, при наступлении которых клиентам проблемного НПФ полагается компенсация: отзыв лицензии у НПФ или признание его банкротом по решению суда. При наступлении одного из этих событий участники фонда будут либо получать денежные выплаты в пределах 1,4 миллиона рублей (но не больше суммы произведенных взносов), либо возможность перевести средства в другой НПФ.

ЦБ подчеркивает, что законопроект находится в стадии разработки и «обсуждения с заинтересованными ведомствами». Сроки его возможного внесения в Госдуму пока не называются.

Предполагается, что оператором системы станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), отвечающее за выплаты компенсаций вкладчикам разорившихся банков из средств специального страхового фонда. Если инициатива буде одобрена и законодательно оформлена, НПФ обязаны будут вступить в СПГУ до января 2027 года. В противном случае регулятор сможет аннулировать лицензии НПФ-«отказников».

Претендовать на компенсацию смогут также те клиенты, которые решили преждевременно расторгнуть договор с НПФ и которым назначена, но еще не выплачена выкупная сумма. Если е на момент возникновения страхового случая клиенту НПФ уже назначена пенсия, выплачивать ее будет другой фонд из числа участников СГПУ, отобранный АСВ.

Опрошенные изданием финансисты называют инициативу давно назревшей, однако обращают внимание на имеющиеся в ней недостатки. Главный из них — выплата денежной компенсации без учета накопленного инвестиционного дохода. Это делает систему НПФ менее конкурентоспособной по сравнению с классическими банковскими депозитами, по которым гарантирована выплата возмещения с учетом такого дохода — в пределах общей суммы в 1,4 миллиона рублей.