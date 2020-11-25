Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.92
$
75.99
90.22
90.19
Прогноз
30.11 – 07.12
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
47.85
+0.17 Золото
1807.52
+0.00 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1892
+0.0083
10.11
1.1809
20.11
12.11
29.10

Россиянам изменили начисление налогов 

Ura.Ru 28 минут назад
Для россиян изменен расчет транспортного и земельного налогов. В Федеральной налоговой службе (ФНС) уточнили, кто имеет льготы и назвали сроки уплаты налогов.

«Суммы к оплате указаны в налоговых уведомлениях. Это не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи, которые следует платить в срок. После 1 декабря начисления становятся задолженностью, кроме того, будут начисляться пени», — напомнили в налоговой службе, сообщение приводит «Российская газета».

С этого года для владельцев автомобилей будет начислен повышенный коэффициент (налог на роскошь) за дорогие машины. Кроме того, отменен вычет в размере платы за вред, который причиняют большегрузы на федеральных трассах.
Для предпенсионеров введен вычет по земельному налогу. Он предполагает льготу для оплаты налога на 600 квадратных метров по одному земельному участку. Также предпенсионеры освобождены от налога на имущество физлиц в отношении одного из объектов недвижимости: жилого дома, квартиры, комнаты или гаража. Уточняется, что эти помещения не должны использоваться для предпринимательской деятельности. В налоговых уведомлениях из ФНС в этом году уже учтены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2019 года.
ФНС сейчас разрабатывает технологию, которая позволит россиянам автоматически получать вычет по налогу на имущество при покупке квартиры, пишет Nation News. Для этого была разработана технология доставки данных от кредитных организаций. Благодаря этому при покупке квартиры граждане России могут автоматически произвести вычет без большого количества документов.
Ura.Ru: последние новости
В профсоюзе ответили Жириновскому на упразнение ПФР. «Пенсия должна расти вместе с зарплатами» В профсоюзе ответили Жириновскому на упразнение ПФР. «Пенсия должна расти вместе с зарплатами» В России предложили создать новую компенсацию для работающих В России предложили создать новую компенсацию для работающих В Госдуме предложили изменить пенсионную систему России В Госдуме предложили изменить пенсионную систему России
Комментарии
Личный счет , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение