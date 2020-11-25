Россиянам изменили начисление налогов 

Для россиян изменен расчет транспортного и земельного налогов. В Федеральной налоговой службе (ФНС) уточнили, кто имеет льготы и назвали сроки уплаты налогов.

«Суммы к оплате указаны в налоговых уведомлениях. Это не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи, которые следует платить в срок. После 1 декабря начисления становятся задолженностью, кроме того, будут начисляться пени», — напомнили в налоговой службе, сообщение приводит «Российская газета».

С этого года для владельцев автомобилей будет начислен повышенный коэффициент (налог на роскошь) за дорогие машины. Кроме того, отменен вычет в размере платы за вред, который причиняют большегрузы на федеральных трассах.

Для предпенсионеров введен вычет по земельному налогу. Он предполагает льготу для оплаты налога на 600 квадратных метров по одному земельному участку. Также предпенсионеры освобождены от налога на имущество физлиц в отношении одного из объектов недвижимости: жилого дома, квартиры, комнаты или гаража. Уточняется, что эти помещения не должны использоваться для предпринимательской деятельности. В налоговых уведомлениях из ФНС в этом году уже учтены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2019 года.

ФНС сейчас разрабатывает технологию, которая позволит россиянам автоматически получать вычет по налогу на имущество при покупке квартиры, пишет Nation News. Для этого была разработана технология доставки данных от кредитных организаций. Благодаря этому при покупке квартиры граждане России могут автоматически произвести вычет без большого количества документов.