ЦБ предостерег россиян от «черных кредиторов» 

«Шанс, что вы столкнетесь с нелегальным кредитором, если будете перезванивать по телефону, указанному в объявлении "Деньги без поручителей за один день", наклеенном на столбе, 100-процентный», — уверен он.

Лях назвал займы у черных кредиторов условно легким способом получения денег, потому что он способен привести к общению с черными коллекторами. Он призвал брать кредиты исключительно в легальных финансовых организациях, обратив внимание на то, что там ограничена величина процентных ставок и есть возможность реструктурировать долг в случае невозможности его обслуживать.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке рассказали, что в первом-третьем кварталах 2020 года было выявлено на 62,4% меньше нелегальных кредиторов (593), чем в январе-сентябре 2019-го, но в третьем квартале текущего года — на 56,8% больше, чем во втором (207).

«Этот рынок лучше себя чувствует в формате офлайна, шаговой доступности и при передаче наличных из рук в руки. Из-за карантина потенциальным заемщикам стало проще получать легальные услуги», — сообщили там, объяснив рост выявления черных кредиторов в июле-сентябре ослаблением карантина.

В свою очередь, в Федеральной службе судебных приставов рассказали о снижении числа заявлений граждан о неправомерных действиях взыскателей долгов с 20,7 тысячи в январе-сентябре 2019-го до 19,9 тысячи в январе-сентябре 2020-го и росте за это время доли жалоб на взыскателей, не состоящих в государственном реестре юридических лиц, с 66% до 72%.