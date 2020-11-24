Россиянам раскрыли подробности о повышении пенсий 

24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-2023 годы. Согласно документу, в следующем году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3% — это выше уровня инфляции.

В 2022 и 2023 годах выплаты увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно.

По словам Бибиковой, если пенсионер в 2020 году получал 20 тысяч рублей, его прибавка в следующем году составит чуть более 1200 рублей. Если пенсия около 15 тысяч, после индексации выплата увеличится примерно на 900 рублей.

Сенатор напомнила, что еще в 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие пять лет пенсии будут индексироваться на сумму, превышающую инфляцию — в среднем на тысячу рублей в год.