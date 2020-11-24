Россиянам раскрыли подробности о повышении пенсий 

Страховые пенсии в 2021 году будут повышены в среднем на тысячу рублей, точный размер прибавки будет зависеть от размера пенсии. Об этом, как пишет «Парламентская газета», рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью телеканалу «Вместе-РФ».
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-2023 годы. Согласно документу, в следующем году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3% — это выше уровня инфляции.
В 2022 и 2023 годах выплаты увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно.
По словам Бибиковой, если пенсионер в 2020 году получал 20 тысяч рублей, его прибавка в следующем году составит чуть более 1200 рублей. Если пенсия около 15 тысяч, после индексации выплата увеличится примерно на 900 рублей.
Сенатор напомнила, что еще в 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие пять лет пенсии будут индексироваться на сумму, превышающую инфляцию — в среднем на тысячу рублей в год.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ответственный секретарь Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев заявил, что для повышения уровня пенсионного обеспечения необходимо, чтобы все граждане России добросовестно платили налоги.