«Пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты, без роста зарплат не будет и роста пенсий, депутаты могли бы заняться этим вопросом вместо экспериментов с Пенсионным фондом», — заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин, его слова приводит РИА «Новости».
«При низких зарплатах и поступления в эти системы низкие, значит и пенсии будут низкие», — добавил Шанин.
«Если они хотят выступить, у них есть хорошая тема — надо, чтобы старость была достойной. Вот и пусть думают, как это сделать», — считает глава профсоюзов.