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В профсоюзе ответили Жириновскому на упразнение ПФР. «Пенсия должна расти вместе с зарплатами»

Ura.Ru
48 минут назад
Пенсии должны составлять не менее 40% от заработной платы и вместе с ней же повышаться, заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин.
«Пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты, без роста зарплат не будет и роста пенсий, депутаты могли бы заняться этим вопросом вместо экспериментов с Пенсионным фондом», — заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин, его слова приводит РИА «Новости».
Шанин напомнил, что пенсия практически в половину заработка прописана международной нормой Конвенции, ратифицированной еще в 2018 году. Лидер профсоюзов подчеркнул, что в первую очередь государству требуется решить вопрос с низкими зарплатами, так как они являются основным источником поступления в налоговую и социальные страховые фонды.
«При низких зарплатах и поступления в эти системы низкие, значит и пенсии будут низкие», — добавил Шанин.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госдумы заявил, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета. Шанин считает, что заявление Жириновского напрямую связано с предстоящими парламентскими выборами.
«Если они хотят выступить, у них есть хорошая тема — надо, чтобы старость была достойной. Вот и пусть думают, как это сделать», — считает глава профсоюзов.
Личный счет,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,Пенсионный фонд РФ,Госдума,РИА Новости,
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