Пенсии должны составлять не менее 40% от заработной платы и вместе с ней же повышаться, заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин.

Шанин напомнил, что пенсия практически в половину заработка прописана международной нормой Конвенции, ратифицированной еще в 2018 году. Лидер профсоюзов подчеркнул, что в первую очередь государству требуется решить вопрос с низкими зарплатами, так как они являются основным источником поступления в налоговую и социальные страховые фонды.