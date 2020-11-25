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До 1 декабря: с россиян соберут обязательные налоги 

Алиса Селезнёва 1 час назад
До 1 декабря: с россиян соберут обязательные налоги
Фото: ТАСС
Федеральная налоговая служба назвала сроки уплаты налогов и предупредила об изменении порядка начислений. Об этом пишет «Российская газета».
В ведомстве отметили, что заплатить налоги жители России обязаны до 1 декабря. При этом в налоговых уведомлениях указаны не рекомендуемые и не добровольные, а обязательные платежи: на имущество, на землю, а также транспортный налог.
После 1 декабря эти начисления станут задолженностью, и на них начнет начисляться пеня.
По данным ФНС, в этом году изменились правила начисление некоторых налогов. В частности, отменен вычет в размере платы за вред, который дорогам федерального значения причиняют большегрузы, и расширен перечень автомобилей, за которые будет начислен «налог на роскошь».
Также предпенсионеры получили льготы. Так, введен вычет, уменьшающий налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку. Также предпенсионеры освобождаются от налога на имущество физических лиц по одному из объектов недвижимости, не используемых в предпринимательской деятельности, которым может стать жилой дом, квартира, комната или гараж.
Налоговые уведомления можно получить в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, по почте или непосредственно в налоговой инспекции.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин ранее предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Ставка НДФЛ должна увеличиться с января 2021 года.
Новый налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , "Российская газета"
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