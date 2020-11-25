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Из каких банков надо срочно забирать деньги 

Мария Иванова 1 час назад
Эксперт Академии управления финансами Алексей Кричевский рассказал News.ru, что должно стать тревожными звоночками для клиентов банков. В первую очередь, выдать «умирающий» банк могут длинные кредиты.
Средний срок банковского кредита составляет пять лет. Если банк предлагает кредиты на срок от 10-15 лет, скорее всего, он испытывает трудности.
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Кричевский посоветовал отслеживать новости о своем банке и проверять, не изменился ли режим работы офисов.
Еще одним признаком серьезных проблем эксперт назвал задержки с выплатой процентов или закрытием вкладов. Также Кричевский посоветовал обращать внимание на любые претензии Центробанка к кредитной организации.

«Это по сути звонок о том, что угроза внешнего управления и/или банкротства переходит из разряда гипотетической в разряд абсолютно реальной на горизонте года», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее аналитики «Эксперт РА» предупредили, что в ближайший год российский рынок могут покинуть 35 банков (9,3 процента от общего числа).
По данным аналитиков, за последний год 26 процентов российских банков были убыточны, а у 36 процентов в январе-сентябре снизился регулятивный капитал. У 50 процентов кредитных организаций сократились остатки на вкладах населения, у 36 процента — на бизнес-счетах.
Аналитик S&P Сергей Назаров отметил, что хуже всего сейчас небольшим банкам, у которых и раньше были проблемы с качеством активов или бизнес-моделью.
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