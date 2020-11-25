Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил единовременно раздать малоимущим россиянам по 10 тысяч рублей перед Новым годом, сообщает РИА Новости. Политик отметил, что все граждане РФ должны иметь возможность отметить праздник.

Миронов подчеркнул, что пандемия коронавируса подкосила не только экономики стран, но и семейные бюджеты почти каждого члена общества. Особенно трудно, по его мнению, пришлось малоимущим россиянам, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, которые на этот Новый год могут остаться без праздничного стола.

«В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат», — цитирует агентство слова справедливоросса.

Миронов назвал размер одноразовых пособий — 10 тысяч рублей по аналогии с выплатами семьям с детьми, которые российские власти произвели летом текущего года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Миронов раскритиковал проект федерального бюджета на 2021 год, в котором предусматриваются премии чиновникам на сумму в 201 млрд рублей. Политик назвал инициативу «вопиющей несправедливостью».

Он призвал российские власти премировать чиновников на общую сумму 2 миллиарда рублей, а остальные 199 миллиардов пустить на социальные нужды: 56 миллиардов — на индексацию пенсий работающим пенсионерам, 16 миллиардов на индексацию пенсий военным пенсионерам, 30 миллиардов — на выплаты детям войны, 16 миллиардов — на здравоохранение, 12 миллиардов рублей — на образование.