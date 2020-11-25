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Эксперты объяснили рост тарифов на жилищные услуги в Москве 

Прайм 1 час назад
Рост тарифов на услуги ЖКХ в Москве объяснили
Фото: ТАСС
Повышения тарифов на жилищные услуги и платы за капремонт в Москве в 2021 году не выше уровня инфляции в 3,5% достаточно для покрытия увеличившихся расходов в этой сфере в столице, в отличие от российских регионов, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Во вторник президиум правительства Москвы принял решение об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (плата за содержание и ремонт, наем жилого фонда, взнос на капитальный ремонт). По данным властей, рост тарифов на услуги ЖКХ с января 2021 года не превысит ожидаемого уровня инфляции в 3,5%.

ПАНДЕМИЯ СЫГРАЛА НА РОСТ

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук в разговоре с РИА Недвижимость напоминает, что каждый город устанавливает свои муниципальные ставки на жилищные услуги, и Москва не исключение.

"Разница в том, что в столице 70% многоквартирных домов находятся в управлении государственных управляющих организаций, которые оказывают услуги как раз по тем тарифам, которые установлены городскими властями. При этом тарифы на содержание домов внутри ТТК выше, чем за его пределами. В других городах УК ориентируются на муниципальные ставки, но окончательное решение остается за собственниками жилья", — поясняет он.

Директор партнерства "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая отмечает, что в Москве более благоприятная ситуация с ростом тарифов по ЖКХ, чем в регионах.

"Есть регионы, в которых тарифы повышаются резко и в несколько раз, что, конечно, сказывается и на оплате услуг, и на планировании бюджета потребителями. Такого допускать нельзя", — подчеркивает эксперт.

Как указывает Вепрецкая, у необходимости поднять стоимость жилищных услуг и капремонта в Москве, кроме уже привычной инфляционной составляющей, есть еще и "вирусные" причины — на фоне пандемии COVID-19 цены на некоторые расходные материалы выросли на 50%.

"Отдельные материалы доставляются из других стран, с учетом пандемии происходит подорожание их доставки. За счет материалов становятся дороже и ремонтные работы. В то же время идет повышение минимальной оплаты рабочей силы — все эти факторы влияют на индексацию", — констатирует она.

Склянчук также соглашается с мыслью, что решение московских властей о росте тарифов "вынужденное".

"Обусловлено это тем, что в пандемию УК понесли дополнительные расходы, а регоператор капремонта из-за моратория не смог законтрактовать всех подрядчиков и в следующем году будет заказывать больший объем работ", — аргументирует он.

С ЛЬГОТАМИ И БЕЗ ПРОСРОЧЕК

При этом, как полагают собеседники РИА Недвижимость, на фоне роста тарифов не стоит бояться доли просрочки по оплате за ЖКХ.

"Статистика говорит о том, что ситуация с платежной дисциплиной в Москве не такая критичная, какой она представлялась в апреле-мае. По физлицам показатели практически не уменьшились. Другое дело, что могли сократиться выплаты со стороны юридических лиц, потому что многие предприятия закрылись, перестали оплачивать ЖКУ и оставили задолженность", — отмечает Склянчук.

Одновременно эксперты обращают внимание на то, что в Москве продолжают в полном объеме действовать механизмы по предоставлению субсидий и льгот на оплату ЖКУ.

"Москва уже временно отменяла взносы на капитальный ремонт, думаю, правительство понимает, что многие люди находятся в сложной жизненной ситуации, и это учитывается при индексации. В столице действует сильная система социальной защиты, город действительно пытается посчитать, сколько по тарифам выйдет платежка, и оказать адресную помощь тем, кто в ней нуждается", — отмечает, например, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.

Вепрецкая в свою очередь подчеркивает, что рост тарифов совсем незначителен.

"Дополнительная плата сопоставима со стоимостью еще одной чашки кофе в месяц", — приводит пример она.

При этом глава "Национального жилищного конгресса" указывает, что речь идет лишь о росте тарифов на жилищные услуги, тогда как индексация стоимости коммунальных услуг (вода, свет, тепло) произойдет только в середине следующего года.

"Москва не стремится к резкому поднятию тарифов, поэтому делает это постепенно, и это хорошо, это не сильно отражается на кошельках потребителей", — резюмирует она.

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