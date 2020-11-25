Рост тарифов на услуги ЖКХ в Москве объяснили

ПАНДЕМИЯ СЫГРАЛА НА РОСТ
"Разница в том, что в столице 70% многоквартирных домов находятся в управлении государственных управляющих организаций, которые оказывают услуги как раз по тем тарифам, которые установлены городскими властями. При этом тарифы на содержание домов внутри ТТК выше, чем за его пределами. В других городах УК ориентируются на муниципальные ставки, но окончательное решение остается за собственниками жилья", — поясняет он.
"Есть регионы, в которых тарифы повышаются резко и в несколько раз, что, конечно, сказывается и на оплате услуг, и на планировании бюджета потребителями. Такого допускать нельзя", — подчеркивает эксперт.
"Отдельные материалы доставляются из других стран, с учетом пандемии происходит подорожание их доставки. За счет материалов становятся дороже и ремонтные работы. В то же время идет повышение минимальной оплаты рабочей силы — все эти факторы влияют на индексацию", — констатирует она.
"Обусловлено это тем, что в пандемию УК понесли дополнительные расходы, а регоператор капремонта из-за моратория не смог законтрактовать всех подрядчиков и в следующем году будет заказывать больший объем работ", — аргументирует он.
С ЛЬГОТАМИ И БЕЗ ПРОСРОЧЕК
"Статистика говорит о том, что ситуация с платежной дисциплиной в Москве не такая критичная, какой она представлялась в апреле-мае. По физлицам показатели практически не уменьшились. Другое дело, что могли сократиться выплаты со стороны юридических лиц, потому что многие предприятия закрылись, перестали оплачивать ЖКУ и оставили задолженность", — отмечает Склянчук.
"Москва уже временно отменяла взносы на капитальный ремонт, думаю, правительство понимает, что многие люди находятся в сложной жизненной ситуации, и это учитывается при индексации. В столице действует сильная система социальной защиты, город действительно пытается посчитать, сколько по тарифам выйдет платежка, и оказать адресную помощь тем, кто в ней нуждается", — отмечает, например, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.
"Дополнительная плата сопоставима со стоимостью еще одной чашки кофе в месяц", — приводит пример она.
"Москва не стремится к резкому поднятию тарифов, поэтому делает это постепенно, и это хорошо, это не сильно отражается на кошельках потребителей", — резюмирует она.