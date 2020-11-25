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Раскрыты схемы обмана россиян в «черную пятницу» 

Вероника Полынина 30 минут назад
Эксперты рассказали, как сэкономить в «черную пятницу» и не попасться на уловки недобросовестных продавцов.
Уикенд больших скидок в этом году пройдет с 27 по 29 ноября. Участниками глобальной распродажи станут сотни магазинов. Продавцы ожидают, что в связи с пандемией активность покупателей в онлайне будет значительно выше, чем в прошлом году — продажи в Интернете уже достигли исторического максимума и теперь составляют 10,9% от общего объема розничной торговли.
Эксперты предупреждают, что ожидать больших скидок на все категории товаров не стоит. К примеру, максимальный дисконт на бытовую технику и гаджеты не может быть больше 20% и 5-10% соответственно.
Зато на одежде в этом году можно существенно сэкономить. В связи с пандемией продавцы охотнее распродают сезонные вещи и не скупятся на скидки.
Россию ждет «черная-черная» пятница. Исследование Rambler Group

«Предложений много, и они интересные. Одежда не очень хорошо продавалась во время самоизоляции, пока все дома сидели, поэтому здесь накоплен определённый потенциал», — заявил изданию News.ru президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

Ожидается, что скидки на одежду и обувь могут составить до 70-80%, а на товары для дома — до 30-50%.
При этом специалисты предупреждают, что не во всех магазинах скидки будут честными. Перед «черной пятницей» недобросовестные продавцы завышают цены, чтобы потом «нарисовать» дисконт. По оценкам экспертов, честные скидки предлагает лишь каждый четвертый магазин.

«Огромное преимущество интернет-торговли в том, что здесь легко проверить уровень цен — достаточно обратиться к одному из агрегаторов и сравнить стоимость товара у разных продавцов, — советует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Ранее, как писал «Рамблер», в Роскачестве посоветовали покупателям в «черную пятницу» обращать внимание на доменное имя сайта, покупать только у проверенных брендов и интернет-магазинов, а также проверять реквизиты интернет-магазина перед покупкой.
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