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Объем долгов за ЖКУ может вырасти в полтора раза 

Банки.ру 12 минут назад
Долги россиян за ЖКУ резко вырастут
Фото: ТАСС
В России в 2021 году может в полтора раза вырасти объем долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пишут «Известия». Долги могут вырасти из-за того, что управляющие компании (УК) не смогут подавать в суд на неплательщиков, сообщили в ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс».
Чтобы подать иск, с 1 января 2021 года нужно будет указать один из идентификаторов должника (например, СНИЛС), предписывает закон. Это исключает случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника, пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Такое правило должно распространяться на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации (РСО). Но они не могут официально получать информацию об идентификаторах должников, поэтому для них действовала отсрочка правила до конца этого года. Проблема до сих пор не решена, уточнил юрист.
По словам директора ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, с 1 января 2021 года все поставщики ЖКУ лишатся права на судебную защиту. УК и РСО не смогут подавать иски в суд на должников, из-за этого общий объем задолженности за ЖКУ может вырасти в полтора раза.
«Национальный жилищный конгресс» направил письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой продлить отсрочку новых правил для организаций ЖКХ до 1 января 2023 года. Также организация предложила рассмотреть возможность «внесения изменений в правила доступа к информации в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), обеспечивающих получение идентификаторов граждан-должников». Эти сведения есть в системе, но недоступны УК и РСО, сказано в документе.
В Минстрое заявили, что ведомство разработало проект федерального закона, направленный на урегулирование вопроса получения из ГИС ЖКХ персональных данных, необходимых для организации претензионной работы поставщиками ЖКУ. Министерство внесло документ в правительство, уточнили там. Предложенный Минстроем проект закона содержит ряд дополнительных норм, которые не согласовывает Минюст, заявила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Предложение же ассоциации может быть реализовано в минимально короткие сроки, подчеркнула она.
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