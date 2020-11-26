Миронов назвал справедливый размер пенсии 

Если бы пенсия в России составляла 25-30 тысяч рублей, многие пенсионеры сочли бы её подходящей, уверен лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По словам политика, в соответствии с рекомендациями Международной организации труда пенсия должна составлять 50-60% от заработка.

«Но я думаю, что если бы её размер был 30 тыс. рублей, а не как сейчас, то есть если бы её повысили примерно в два раза, это было бы справедливо», — цитирует Миронова «Радио 1».

Ранее сенатор Сергей Леонов в эфире НСН назвал нынешние пенсии россиян «нищенскими» и заявил, что индексация даже на 6% ситуацию не изменит. С его точки зрения, с учётом всех необходимых расходов средняя пенсия в стране должна составлять 40 тысяч рублей.