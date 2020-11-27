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Россияне назвали оптимальный размер пенсии 

РИА «ФедералПресс» и ещё 18 1 час назад
Россияне назвали оптимальный размер пенсии
Фото: ТАСС
Россияне оценили размер пенсии, необходимый для комфортной жизни в старости. По данным опроса сервиса по подбору персонала «Работу.ру» и российского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк», самые высокие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей.
Сотрудники из области финансирования, программирования и строительства по большей части отметили, что после выхода на пенсию хотели бы получать более 100 тысяч рублей в месяц. Согласно полученным данным, так ответили 23% работников сферы IT-технологий, 20% строителей и 22% финансистов.
Самым популярным ответом среди медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей — от 40 тысяч до 50 тысяч в месяц. Такой запрос имели 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.
Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тысяч рублей в месяц. Генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий подчеркнул, что всех специалистов объединяет тот факт, что на одну государственную пенсию они не способны в будущем реализовать свои планы после 60–65 лет, сообщает РБК.
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