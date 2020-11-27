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Россияне массово снимают накопления с валютных счетов 

Павел Тиунов 1 час назад
В 2020 году жители РФ сняли с валютных счетов более 13 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости. Аналитики полагают, что банковским клиентам невыгодно держать сбережения в иностранной валюте, поскольку доходность по таким вкладам сегодня рана нулю.
Эксперты подсчитали, что рекордный вывод средств с валютных счетов произошел в марте текущего года. Тогда россияне сняли 4,5 миллиарда долларов. Далее процесс немного замедлился: например, в сентябре валютные вклады «обеднели» на 1,15 миллиарда долларов. В октябре отток немного ускорился до 1,16 миллиарда долларов.
Лидерами по количеству опустошенных валютных вкладов стали ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и Альфа Банк. Меньшие показатели зафиксированы в «Юникредите», «Росбанке», «Райффайзенбанке», «Россельхозбанке», «Совкомбанке», МКБ и «Открытии». Известно, что накопления россиян «перекочевывают» на текущие счета и традиционные вклады.
Россияне планируют закрыть банковские вклады
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, комментируя ситуацию, заявил, что причиной вывода средств с валютных вкладов стала не пандемия, а нулевая ставка по таким депозитам. По мнению аналитика, отток средств продолжится, поскольку в ближайшее время условия по вкладам в иностранной валюте не изменится.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты «Росгосстрах банка» и аналитического центра НАФИ выяснили, что срочные банковские вклады «теряют популярность» у россиян. 7% вкладчиков пришли к выводу, что закрою счета и переведут сбережения в иную форму. К числу новых сберегательных инструментов аналитики отнесли накопления в валюте (5% респондентов), накопления в рублях (4%), накопления в виде мультивалютной корзины (3%), вложение в акции и ценные бумаги (3%), остальные (2%) и вовсе решили отказаться от банковских продуктов. При этом процесс перераспределения финансовых потоков проходит достаточно медленно, отметили специалисты. Так, около 85% россиян, имеющих банковские вклады, выразили намерение оставить всё как есть и продолжить пользоваться банковскими услугами. Самым популярными на сегодняшний день являются накопительные вклады.
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