Россияне назвали комфортный для жизни размер пенсии 

Россияне назвали размер пенсии, необходимый для комфортной жизни в старости. Самые высокие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Об этом сообщает РБК.

Вывод сделан на основе результатов опроса «Работу.ру» и российского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк».

Сотрудники из области финансирования, программирования и строительства заявили, что после выхода на пенсию хотели бы получать более 100 тысяч рублей в месяц (23% работников сферы IT-технологий, 22% финансистов, а также 20% строителей).

От 40 тысяч до 50 тысяч в месяц хотели бы получать медики, учителя, работники кафе и ресторанов, а также водители (23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики).

Также стало известно, что каждый пятый работник производства мечтает о пенсии в размере 30-40 тысяч рублей.

Как подчеркнул генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, объединяющим для всех специалистов фактом стало то, что на одну государственную пенсию они не способны в будущем реализовать свои планы после 60–65 лет, сообщает РБК.