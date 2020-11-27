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Россияне разорятся на Новый год 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Из-за пандемии коронавируса у жителей России мало альтернатив отдыху внутри страны, поэтому можно ожидать существенного повышения цен на отели и другие составляющие сферы туризма. Об этом URA.RU заявил исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
Он отметил, что большинство россияне не сможет позволить себе дорогой отдых в ОАЭ, на Мальдивах или Сейшелах.

«Турция недоступна из-за ограничений и холодов. А любимые россиянами в новогодние праздники Египет, страны Европы, Таиланд и юго-восточные страны еще закрыты», — пояснил Мальцев.

Он прогнозирует, что жители России, которые любят проводить праздники в Европе, скорее всего, отправятся на новогодних каникулах в Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Калугу. А любители горнолыжного отдыха поедут в Абзаково (Башкирия) или в Сочи.

«Значительный рост цен будет в тех регионах РФ, которые станут альтернативой для отдыха россиян. Например, отели Краснодарского края могут быть просто не в состоянии вместить всех желающих, поэтому имеют право повысить цены», — уверен он.

При этом эксперт отказался прогнозировать ситуацию в туристической сфере на лето 2021 года. По его словам, на нее влияют слишком много факторов, в том числе эпидемиологическая обстановка, возобновление международных авиаперелетов, а также курс валют.
«Рамблер» писал, что ранее российские экономисты Михаил Хазин и Михаил Делягин предрекли гибель туризму. По их мнению, к гибели туристической отрасли в России приведут пандемия коронавируса и падение доходов населения. В ближайшее время отдыхом для россиян станут выезды на природу с палатками, уверены эксперты.
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