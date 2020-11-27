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В России предложили новый налог на зарплаты 

Лера Букина 32 минуты назад
Медведев заговорил о новом налоге в России
Фото: РИА Новости
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал идею «Единой России» о введении страхования занятости. Об этом сообщает KONKURENT.RU.
Налог должен коснуться представителей бизнеса. Предлагается с заработных плат сотрудников взимать небольшой взнос, который будет идти на «страхование занятости». Такая система необходима для помощи оставшимся без работы гражданам.
Важно отметить, что работодатели будут оплачивать данный налог из собственных средств.
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Актуальность введения налога обусловлена тем, что число безработных в России за последнее время выросло на 1,2 миллиона человек. Медведев призвал «обсчитать» этот момент, а также провести соответствующие экспертизы.

«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей», — подчеркнул он.

Также Медведев отметил, что такая практика существует «во многих странах».
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Комментарии 33
Личный счет , Компании , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Совет безопасности РФ
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