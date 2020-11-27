За время пандемии объем средств на банковских счетах россиян увеличился, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец . По его словам, многие граждане РФ накопили достаточно денег, чтобы не работать.

«Народ от испуга понёс деньги в банки», — заявил Зубец.

Эксперт подчеркнул, что нести деньги в банки население побуждают «тревожные настроения». Россияне, по его словам, пополняют вклады «от испуга». Объем вкладов значительно вырос за время кризиса до 32 триллионов рублей, отметил Зубец. По его мнению, это позволяет утверждать, что часть населения может позволить себе не работать достаточно продолжительное время.

«Если распределить деньги равномерно, хватит в среднем денег на полгода, чтобы вообще ничего не делать», — подчеркнул экономист.

Зубец отметил, что многие россияне могут прожить только на сбережения от трех месяцев до полугода, а 5-7% граждан имеют возможность сидеть без работы 2-3 года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», исследования «Работы.ру» и «СберСтрахования» показали, что 23% россиян есть финансовая подушка на случай увольнения. Более половины из них имеют сбережения, которые позволят не работать от полугода до года. 34% опрошенных финансовая подушка сможет поддерживать в течение 1-3 месяцев, 31% — до полугода, а у четверти сбережений хватит на год без работы.

Опрос также показал, что больше половины респондентов (52%) столкнулись с увольнениями из-за сокращения численности штата сотрудников, а также банкротством или финансовыми трудностями в компании. А каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз. Большинство участников исследования (60%) подчеркнули, что при увольнении рассчитывают в течение трех месяцев найти новое место работы.