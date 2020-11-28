Пенсионерам пообещали «новогодний бонус»

Правительство России подготовило для некоторых категорий пенсионеров своеобразный «новогодний бонус» — надбавки к пенсиям. Об этом сообщило издание "МК" со ссылкой на официальные данные ПФР.

Так, официально работавшие до недавнего времени пенсионеры и в силу определенных обстоятельств потерявшие рабочее место получат существенную надбавку к пенсии. Она будет проиндексирована за весь период, который ветеран до увольнения занимался активным трудом.

Кроме этого, в декабре будет автоматически проведена дополнительная выплата в размере 7 107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж. Эту сумму смогут получить все граждане, у которых официальный трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Для пенсионеров, проживающих в сельской местности, начисление составит 25% от фиксированной пенсии, но не менее 1 420 рублей.

Пенсионеры, содержащие троих иждивенцев, получат помощь в размере 33,3% от пенсии. Это касается только тех, кто растит не достигших совершеннолетия внуков.

Надбавку к пенсии получат и те пожилые граждане, чьи дети очно обучаются в одном из российских ВУЗов. Тогда фиксированная часть пенсии 5686,25 рублей будет увеличена на 1895 рублей, к ней добавится и районный коэффициент (в каждом регионе действуют свои надбавки).

Тем россиянам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте Федерации, будет начислена специальная надбавка. Она будет распространяться только на одиноко проживающих пенсионеров. Им выдадут специальные карты, позволяющие рассчитываться за продукты в магазинах. На сегодняшний день такая поддержка действует только в трех регионах страны. В Тамбовской и Пензенской областях на карту переведено по 1,8 тысячи рублей, а в Ленинградской — 2 тысячи.

Предполагается, что именно с середины декабря квартальные региональные доплаты на спецкарты будут осуществляться для нуждающихся пенсионеров по всех регионах страны.

Дополнительные выплаты в декабре ожидают и тех пенсионеров, которые переехали на постоянное место жительства в другие регионы, где размер региональной выплаты больше индексируемой пенсии.

Единовременная выплата в объеме до 20 тысяч рублей будет произведена для некоторых категорий пенсионеров Москвы. Она будет осуществляться по случаю 79-летия со дня контрнаступления Красной Армии против фашистских захватчиков под Москвой. Эти средства получат около 6300 пенсионеров: участников и инвалидов ВОВ, участников обороны Москвы, тружеников тыла в период с 22 июня 1941 года по 25 января 1942 года.

Отметим, что для получения точной информации относительно суммы пенсии после увольнения, россиянам необходимо посетить личный кабинет на сайте ПФР. Или набрать номер телефона "горячей линии" Пенсионного фонда.