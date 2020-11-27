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Часть россиян захотели освободить от взносов за капремонт 

Лера Букина 1 час назад
Часть россиян могут освободить от взносов за капремонт
Фото: РИА Новости
Если внесение изменения в Жилищный кодекс будет одобрено, то жильцы в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию не должны будут платить взносы за капитальный ремонт. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на законопроект. Его планируют внести в Госдуму на следующей неделе депутаты и сенаторы от ЛДПР.
Сейчас оплата за капремонт зависит от региона, в котором куплена недвижимость. Жильцы находятся в неравных условиях — на вход в программу капитального ремонта может уйти от года до пяти лет, в течение которых взносы платить не надо.

«Все в целом в неравных условиях. Мы сейчас хотим внести законодательную инициативу об изменении Жилищного кодекса, чтобы на федеральном уровне закрепить, что в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капремонт», — отмечает член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.

По мнению главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичёва, в первые годы эксплуатации зданий ответственность за погрешности строительства должны нести не покупатели квартир, а сам застройщик.
В Минстрое отметили минусы данной инициативы. Закрепление отсрочки по взносам на законодательном уровне в перспективе может иметь последствия. Например, произойдет нарушение баланса систем субъектов РФ. Для обеспечения финансовой устойчивости региональных программ, как отмечают в ведомстве, власти будут вынуждены принимать дополнительные меры. Повышение минимального размера взноса на капремонт может стать одной из них.
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Личный счет , Недвижимость
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