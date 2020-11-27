Российские пенсии сравнили с заграничными

Издание «Московский комсомолец» сравнило российские пенсии с аналогичными выплатами в других странах мира и подсчитало, сколько нужно откладывать, чтобы обеспечить себе «пенсию мечты».

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Средняя пенсия в России на сегодняшний день составляет менее 15 тысяч рублей. При этом, согласно соцопросам, желаемый размер пенсий у россиян составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

В среднем, каждый пятый из занятых на производстве рассчитывает на выплаты в 30-40 тысяч рублей в месяц. Медики, учителя, водители, официанты, повара оценили свои пенсионные потребности в 40-50 тысяч рублей. Программисты, финансисты и строители хотели бы получать 100 тысяч рублей в месяц и более.

Самые высокие пенсии в мире получают жители Люксембурга – 3350 евро в месяц. На втором месте – пенсионеры из Кувейта, чья пенсия в среднем равняется 3000 евро. В ОАЭ пенсионеры могут рассчитывать в среднем на 2776 евро ежемесячных выплат.

Катастрофическое отставание российских показателей объясняется низким уровнем зарплат в нашей стране. Социальные отчисления работающих россиян и формируют размер Пенсионного фонда, из которого идут выплаты действующим пенсионерам.

102-я статья конвенции Международной организации труда гласит, что для достойного социального обеспечения граждан страны пенсия должна составлять 40% заработка. Соотношение средних зарплат и пенсий в России составляет около 29% (при средней зарплате в 47,7 тысячи рублей).

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец отмечает, что при средней заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию 26 574 рубля.

«Чтобы получать пенсию в 60 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 млн 680 тысяч рублей. Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей. Чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить подобную сумму», - посоветовала специалист.