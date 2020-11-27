Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Российские пенсии сравнили с заграничными

Вероника Полынина
1 час назад
Издание «Московский комсомолец» сравнило российские пенсии с аналогичными выплатами в других странах мира и подсчитало, сколько нужно откладывать, чтобы обеспечить себе «пенсию мечты».
Российские пенсии сравнили с заграничными
Фото: ТАССТАСС
Средняя пенсия в России на сегодняшний день составляет менее 15 тысяч рублей. При этом, согласно соцопросам, желаемый размер пенсий у россиян составляет от 30 до 100 тысяч рублей.
В среднем, каждый пятый из занятых на производстве рассчитывает на выплаты в 30-40 тысяч рублей в месяц. Медики, учителя, водители, официанты, повара оценили свои пенсионные потребности в 40-50 тысяч рублей. Программисты, финансисты и строители хотели бы получать 100 тысяч рублей в месяц и более.
Самые высокие пенсии в мире получают жители Люксембурга – 3350 евро в месяц. На втором месте – пенсионеры из Кувейта, чья пенсия в среднем равняется 3000 евро. В ОАЭ пенсионеры могут рассчитывать в среднем на 2776 евро ежемесячных выплат.
Катастрофическое отставание российских показателей объясняется низким уровнем зарплат в нашей стране. Социальные отчисления работающих россиян и формируют размер Пенсионного фонда, из которого идут выплаты действующим пенсионерам.
102-я статья конвенции Международной организации труда гласит, что для достойного социального обеспечения граждан страны пенсия должна составлять 40% заработка. Соотношение средних зарплат и пенсий в России составляет около 29% (при средней зарплате в 47,7 тысячи рублей).
Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец отмечает, что при средней заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию 26 574 рубля.
«Чтобы получать пенсию в 60 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 млн 680 тысяч рублей. Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей. Чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить подобную сумму», - посоветовала специалист.
Как сообщал «Рамблер», Госдума намерена продлить закон о заморозке накопительной части пенсии до 2024 года. Накопительная пенсия представляет собой ежемесячную пожизненную выплату пенсионных накоплений, сформированную за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.
Личный счет,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители