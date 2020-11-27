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Россиянам рассказали, как получать пенсию в 60 тыс. рублей 

Konkurent.ru и ещё 1 27 ноября 2020
Россиянам рассказали, как получать пенсию в 60 тыс. рублей
Фото: pixabay.com
Для этого нужно начать как можно раньше.
Российским гражданам рассказали, как можно добиться пенсии в 60 тысяч рублей. Для этого необходимо откладывать определенную сумму на счет в течение долгих лет. Такой совет дала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец, сообщает KONKURENT.RU.
По словам эксперта, сейчас российские пенсии катастрофически отстают от зарубежных, в частности, тех, что приняты в странах Европы. Кроме того, конвенция Международной организации труда говорит о том, что размер пенсии должен составлять 40 процентов от среднего заработка человека.
Однако в России пенсии составляют лишь 29 процентов от средних зарплат (которые приняты в размере 47,7 тысяч рублей).
При этом увеличить размер пенсии можно, но для этого нужно начать копить средства как можно раньше.
Например, чтобы получать пенсию в размере порядка 26,5 тысяч рублей, нужно, чтобы официальная заработная плата работника в течение 40 лет была на уровне 60 тысяч.
Можно добиться и более высокого уровня — чтобы пенсия была в размере 60 тысяч рублей. Но придется постараться.

«Чтобы получать пенсию в 60 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 млн 680 тысяч рублей. Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей. Чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить подобную сумму», — сказала Иванова-Швец в разговоре с «МК».

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