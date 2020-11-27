Россиянам рассказали, как получать пенсию в 60 тыс. рублей 

Для этого нужно начать как можно раньше.

Российским гражданам рассказали, как можно добиться пенсии в 60 тысяч рублей. Для этого необходимо откладывать определенную сумму на счет в течение долгих лет. Такой совет дала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец, сообщает KONKURENT.RU.

По словам эксперта, сейчас российские пенсии катастрофически отстают от зарубежных, в частности, тех, что приняты в странах Европы. Кроме того, конвенция Международной организации труда говорит о том, что размер пенсии должен составлять 40 процентов от среднего заработка человека.

Однако в России пенсии составляют лишь 29 процентов от средних зарплат (которые приняты в размере 47,7 тысяч рублей).

При этом увеличить размер пенсии можно, но для этого нужно начать копить средства как можно раньше.

Например, чтобы получать пенсию в размере порядка 26,5 тысяч рублей, нужно, чтобы официальная заработная плата работника в течение 40 лет была на уровне 60 тысяч.

Можно добиться и более высокого уровня — чтобы пенсия была в размере 60 тысяч рублей. Но придется постараться.