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Россиянам пообещали надбавки к пенсиям 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские пенсионеры, потерявшие работу в период пандемии, получат существенную надбавку к пенсии, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).
Кроме того, на дополнительные выплаты смогут рассчитывать те, у кого трудовой стаж превышает 30 лет, пожилые родители студентов и пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей. Для пенсионеров, потерявших работу в период пандемии, надбавка будет проиндексирована за весь период, который человек проработал до увольнения, передает «Московский комсомолец».
Российские пенсии сравнили с заграничными
Отмечается, что в декабре будет автоматически проведена дополнительная выплата в размере 7 тыс. 107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж. Эту сумму смогут получить все граждане, у которых официальный трудовой стаж составляет 30 и более лет. На дополнительные выплаты смогут также рассчитывать пенсионеры, проживающие в селах и деревнях. Для них надбавка составит 25% от фиксированной пенсии, при этом она не должна быть меньше 1 тыс. 420 рублей. Пенсионеры, у которых на попечении находятся несовершеннолетние внуки, получат помощь в размере 33,3% от пенсии.
Для пожилых родителей студентов очных отделений вузов надбавка будет увеличена на 1 тыс. 895 рублей, дополнительно к ней начислят районный коэффициент.
Власти также планируют распространить на все регионы практику выдачи продуктовых карт, которыми можно оплачивать товары в гастрономах. Они положены тем пенсионерам, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Такая поддержка действует только в трех регионах страны. В Тамбовской и Пензенской областях на карту переведено по 1,8 тыс. рублей, а в Ленинградской — 2 тыс. рублей.
Ранее россияне рассказали, какой уровень пенсии необходим им для комфортной жизни в старости. Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей: после выхода на пенсию они хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.
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