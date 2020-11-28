Эксперт рассказал, почему фальшивую купюру нельзя отдавать работникам магазина, а надо сразу нести в банк.

Подозрительную банкноту необходимо сразу потребовать обратно. Проверять подлинность денег могут только банки. Об этом рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, передаёт «Прайм».

Нельзя допускать, чтобы продавец унес деньги якобы на проверку: он может забрать настоящую купюру, а вернуть уже фальшивую.

Необходимо сразу обратиться в банк, где проведут проверку подлинности. Если ассигнация вызывает сомнения, вам обменяют ее и выдадут справку. Банкноту отправят на экспертизу.

Если в банке сразу увидят, что купюра фальшивая, на ней поставят оттиск «подделка», укажут наименование финучреждения и дату. Затем будет уведомлена полиция и составлен протокол изъятия.

«В данном случае никакой компенсации вы не получите, потому что деньги поддельные, к тому же у полиции могут возникнуть к вам вопросы. Однако учитывая, что вы не собирались расплачиваться в банке, то в данном случае вы не можете считаться фальшивомонетчиком», — сказал Петропольский.

За фальшивомонетничество могут привлечь, только если доказан факт умысла. В УК РФ прописано лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

«Не ведитесь на то, что вас запугивают, дескать, вы фальшивомонетчик, преступник», — советует юрист.

По его словам, сейчас суды к таким делам относятся придирчиво. Эксперт предупредил, что не надо пытаться всучить сомнительную купюру на рынке. В этом случае вы действительно совершаете преступление.