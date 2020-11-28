Ритейлеры оценили спрос россиян в «Черную пятницу» 

Российские ритейлеры отмечают двукратный рост спроса россиян на товары в "Черную пятницу" 27 ноября, в рамках одной из крупнейших распродаж года, сообщили РИА Новости представители торговых сетей.

"Черная пятница" символизирует начало предновогоднего сезона распродаж. В США акция проходит на следующий день после Дня благодарения (отмечается в четвертый четверг ноября), одного из важнейших праздников для жителей этой страны. В этом году распродажа приходится на 27 ноября. В России "Черная пятница" в текущем году проводится в восьмой раз, ритейлеры проводят распродажи в течение нескольких дней.

"Оборот от продаж и количество заказов удвоились относительно показателей основного дня "Черной пятницы 2019 года (29 ноября 2019 года — ред.)", — сообщили в маркетплейсе Ozon.

Количество покупателей, совершивших заказы 27 ноября, также выросло вдвое к показателю "Черной пятницы" прошлого года.

При этом средний чек за 27 ноября вырос незначительно — на 2,2% к показателю прошлогодней акции.

"В этом году пользователи планируют свои траты в сезон распродаж заранее и не откладывают все покупки только на непосредственно "Черную пятницу", — пояснили в компании.

В группе "М. Видео-Эльдорадо" рассказали, что спрос в сетях "М. Видео" и "Эльдорадо" в рамках "Черной пятницы" в этом году вырос вдвое по сравнению с обычными выходными октября-ноября. Ритейлеры проводят распродажу до 30 ноября.

"Повышенным спросом пользуются ноутбуки и смартфоны. Также россияне по сравнению с прошлым годом чаще инвестируют в домашний комфорт и товары для решения повседневных задач: холодильники, стиральные машины, встраиваемую технику, ТВ с большими диагоналями, а также пылесосы, микроволновки и другую мелкую бытовую технику для дома", — сообщили в группе.

"Черная пятница" на Wildberries проходит с 16 по 29 ноября, и, как отметили в онлайн-ритейлере, интерес к акции очень высокий. "Пик покупательской активности пришелся на главный день распродажи — пятницу, 27 ноября: по сравнению с аналогичным днем в 2019 году число покупателей и заказов выросло практически вдвое", — отметили в компании.

Так, если в в пятницу 29 ноября 2019 года в "Черной пятнице" участвовали 740 тысяч пользователей, то вчера — уже 1,3 миллиона.

"Россияне продолжат совершать покупки в субботу и воскресенье. Всего же, по нашим прогнозам, в этой "Черной пятнице" на Wildberries примут участие не менее 8 миллионов пользователей — это более чем в два раза превышает показатель прошлого года", — добавили в ритейлере.

Самым высоким спросом на площадке пользуются товары для красоты, одежда и электроника.

"В отличие от прошлогодней распродажи, мы отмечаем высокий интерес к зимней одежде, обуви и утепленным аксессуарам из-за прогнозов более холодной зимы. Также мы видим высокий интерес к одноразовым маскам, перчаткам и различной медицинской технике", — отметили в Wildberries.

На Ozon самыми популярными категориями распродажи в этом году стали товары для дома, продажи которых выросли в 2,6 раза относительно показателей "Черной пятницы" 2019 года, а также мелкая бытовая техника и одежда (рост продаж в 2,2 раза и в 2,4 раза соответственно).