Ритейлеры оценили спрос россиян в «Черную пятницу» 

"Оборот от продаж и количество заказов удвоились относительно показателей основного дня "Черной пятницы 2019 года (29 ноября 2019 года — ред.)", — сообщили в маркетплейсе Ozon.
"В этом году пользователи планируют свои траты в сезон распродаж заранее и не откладывают все покупки только на непосредственно "Черную пятницу", — пояснили в компании.
"Повышенным спросом пользуются ноутбуки и смартфоны. Также россияне по сравнению с прошлым годом чаще инвестируют в домашний комфорт и товары для решения повседневных задач: холодильники, стиральные машины, встраиваемую технику, ТВ с большими диагоналями, а также пылесосы, микроволновки и другую мелкую бытовую технику для дома", — сообщили в группе.
"Черная пятница" на Wildberries проходит с 16 по 29 ноября, и, как отметили в онлайн-ритейлере, интерес к акции очень высокий. "Пик покупательской активности пришелся на главный день распродажи — пятницу, 27 ноября: по сравнению с аналогичным днем в 2019 году число покупателей и заказов выросло практически вдвое", — отметили в компании.
"Россияне продолжат совершать покупки в субботу и воскресенье. Всего же, по нашим прогнозам, в этой "Черной пятнице" на Wildberries примут участие не менее 8 миллионов пользователей — это более чем в два раза превышает показатель прошлого года", — добавили в ритейлере.
"В отличие от прошлогодней распродажи, мы отмечаем высокий интерес к зимней одежде, обуви и утепленным аксессуарам из-за прогнозов более холодной зимы. Также мы видим высокий интерес к одноразовым маскам, перчаткам и различной медицинской технике", — отметили в Wildberries.
"Кроме того, пользователи активно приобретали электронику (плюс 104%) и товары для мам и детей (плюс 85%)", — добавили в компании.