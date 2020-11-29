Пенсионеров проверят на ложь: Кому ждать визита властей

В будущем году власти намерены проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов, а тех, кто получает "северные" доплаты — еще и на место жительства. Проверят и тех, кто получает российскую пенсию, живя в других странах. Все это должно позитивно сказаться на состоянии пенсионной системы, рассказала агентству " Прайм " доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По данным проверки Счетной палаты вскрылось немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий.

"После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить", — указывает она.

Начнут с проверок дополнительного дохода, дабы исключить надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Проверят также место жительства тех, кому положены повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди. Если пенсионер проживает в другой стране, он должен раз в год обращаться в российское консульство для подтверждения, что все еще жив.