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Американцы потратили рекордные $9 млрд на интернет-покупки в «черную пятницу» 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Американцы рекордно потратились в «черную пятницу»
Фото: Reuters
Жители США в условиях пандемии нового коронавируса потратили рекордные $9 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу" — день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в четвертый четверг ноября Днем благодарения. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на данные компании Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.
В прошлом году данный показатель составил $7,4 млрд, в 2018 году — $6,2 млрд Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.
Наибольшим спросом в минувшую "черную пятницу" пользовались мобильные устройства, различная бытовая техника. По сравнению с прошлыми годами значительно снизился интерес покупателей к ювелирным изделиям и обуви.
Согласно оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября "киберпонедельник" американцы потратят на покупки в интернет-магазинах от $10,8 млрд до $12,7 млрд Если прогноз оправдается, то это также станет новым рекордом. В "киберпонедельник" в США в интернет-магазинах часто предоставляют скидки.
В США обычай устраивать распродажи в пятницу после праздника Дня благодарения зародился еще в XIX веке. Сам же термин "черная пятница" был впервые придуман американцами, которые были крайне недовольны огромными дорожными пробками, наблюдавшимися в этот день. Позднее название утратило негативный оттенок, стало применяться исключительно по отношению к крупнейшим в году распродажам и уже в этом значении распространилось как в США, так и по всему миру.
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