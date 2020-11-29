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Госуслуги начнут извещать россиян о долгах 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Госуслуги начнут извещать россиян о долгах
Фото: ТАСС
В случае возбуждения исполнительного производства извещения будут автоматически приходить пользователям портала госуслуг. Ранее для доступа к такой информации в электронном виде нужно было подавать специальное заявление.

Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства. Уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина, — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Принятое кабмином соответствующее постановление должно упростить информирование граждан о долгах по алиментам, административным штрафам и налогам. Оперативная передача извещений позволит гражданам избежать проблем, связанных с ограничением на выезд из страны.
Предусмотрен также отказ от новой опции. Его можно оформить через личный кабинет госуслуг.
Как писал NEWS.ru, граждане России должны иметь право распоряжаться теми данными, которые они предоставляют государству, считает специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал, комментируя тему создания цифровых профилей россиян. По мнению Пескова, россияне боятся не того, что всё о них будет известно государству, а того, что их данные могут утечь в руки спамеров, мошенников, рекламщиков и так далее, что создаёт определённые неудобства.
В частности, один из крупнейших мобильных операторов предложил создать кабинет управления правами граждан на портале госуслуг. В таком случае пользователь может галочкой отметить те свои данные, которыми он согласен делиться. Песков отметил также, что у крупнейших провайдеров уже есть профили граждан, однако эти данные хаотичны, что не позволяет государству оказывать качественные услуги.
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