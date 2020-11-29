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Курс доллара: эксперты дали прогноз на декабрь 

Майк Габриелян 18 минут назад
Эксперты дали прогноз на декабрь по рублю
Фото: Reuters
Газета «Коммерсант» опубликовала экономический прогноз на декабрь, опросив авторитетных экспертов финансового рынка. Все они предсказали курс в районе 75 рублей за доллар.
Олег Сысуев, первый заместитель председателя совета директоров АО «Альфа-банк» заявил, что наступила ясность с исходом американских выборов, а динамика цен на нефть вносит позитивные настроения. По его мнению, курс не превысит 75–76 рублей за доллар.

«Исторически в декабре на курс рубля влияет избыток рублевой ликвидности из-за ее резкого притока по бюджетному каналу. Тем не менее в текущем году данный фактор может быть сглажен за счет абсорбирования этой ликвидности самим Министерством финансов и Банком России», — полагает Вадим Сосков, заместитель генерального директора УК «Газпромбанк — Управлением активами».

По его словам, ситуация на глобальных рынках способствует увеличению спроса на риск, в том числе на рубль, поэтому можно ожидать умеренного укрепления до 75 рублей.
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Похожий прогноз сделал независимый финансовый аналитик Александр Головцов.

«Рубль будет в диапазоне 75–77 руб. за доллар. Серьезного укрепления российской валюты вряд ли стоит ожидать — лишь кратковременных подскоков после очередных сообщений о чудодейственных вакцинах», — отметил он.

Генеральный директор концерна «Би-Газ-Си Александр Воловик полагает, что курс к концу декабря остановится в коридоре от 75 до 80 рублей и даже может дойти до 73 рублей.
Он отметил, что помимо нефти на курс влияет много факторов.

»Если, не дай бог, в России объявят локдаун или ситуация с коронавирусом ухудшится, то доллар сразу вырастет», — заявил эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что экономист Делягин объяснил, как заработать на обвале рубля.
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