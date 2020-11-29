Проверку доходов российских пенсионеров опровергли 

Министерство труда и Пенсионный фонд России (ПФР) не планируют проведения массовых проверок доходов пенсионеров в 2021 году. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» сообщил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он пояснил, что в следующем году ПФР будет работать в обычном режиме, назначая пенсии. Исаев также напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан — она зависит от страхового стажа и взносов. При этом, по его мнению, проверки и подтверждения для получения пенсии должны быть сведены к минимуму.

«Сейчас мы работаем с Минтруда и надеемся, что правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о том, чтобы пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты — прим. «Ленты.ру») по инвалидности назначались без подтверждения соответствующих прав гражданином, автоматически, по информации, которую пенсионный фонд получит от медико-социальной экспертизы», — прокомментировал депутат.