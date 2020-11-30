Траты россиян в "черную пятницу" упали

Россияне в этом году на "черную пятницу" потратили на 39,2% меньше, чем год назад, пишет РБК со ссылкой на материалы исследования "СберИндекс".

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"Черная пятница" — распродажи, проводящиеся каждый год в последнюю неделю ноября по всему миру. В этом году она прошла 27 ноября.

Траты в ключевых категориях снизились более чем на четверть. В сегменте "Универсальные магазины" расходы на 27,5% меньше, в сегменте "Бытовая техника и электроника" — на 30,5%, а в "Одежде, обуви и аксессуарах" — на 44,8%.

Если сравнивать расходы в "черную пятницу" в сравнении с тратами в обычные дни, то в этом году всплеск показателя оказался ниже, чем в прошлом.

Рост спроса на фоне пандемии коронавируса был сконцентрирован в онлайн-каналах.

Количество покупателей, купивших онлайн-фильмы, игры, подписки на сервисы и другие цифровые товары, увеличилось в сравнении с сентябрем-октябрем в 2,3 раза. Но из-за скидок средний чек в таких категориях вырос только на 15% в сравнении с предыдущими днями — до 351 рубля.

Спрос в онлайн-магазинах одежды и аксессуаров по сравнению с 20 ноября вырос на 25%, а сумма покупок — на 42%, это означает, что клиенты в этой категории ждали "черной пятницы", чтобы сделать большие покупки.