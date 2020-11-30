Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.05
$
76.25
91.08
91.29
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.37
89.92
Индексы и котировки Brent
47.65
+0.36 Золото
1768.87
–0.17 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1988
+0.0135
16.11
1.1852
26.11
18.11
04.11

Россияне захотели денег 

Lenta.ru и ещё 3 56 минут назад
В пятерку самых желанных для россиян подарков на Новый год входят деньги (их выбрали 36 процентов опрошенных), электроника (21 процент опрошенных), путешествия (19 процентов опрошенных), косметика и парфюмерия, товары по уходу за собой (по 18 процентов опрошенных). Об этом свидетельствуют результаты исследования социальной сети «Одноклассники» и центра ResearchMe, которые поступили в распоряжение «Ленты.ру».
Треть респондентов начинают покупать подарки на Новый год за 1-2 недели до праздника, 29 процентов опрошенных — за месяц, 17 процентов — за несколько дней. Причем женщины чаще мужчин начинают покупать подарки заблаговременно.
«Ошкурят» и «обдерут»: россияне рискуют потерять накопления
Больше половины опрошенных (56 процентов) не откладывают деньги на новогодние подарки заранее, 19 процентов респондентов начинают откладывать средства с сентября-октября, еще 15 процентов опрошенных откладывают деньги постепенно в течение года.
Каждый пятый пользователь рунета планирует суммарно потратить на все новогодние подарки от 3 до 5 тысяч рублей, 18 процентов опрошенных хотят потратить не более 3 тысяч рублей, 13 процентов опрошенных — от 5 до 7 тысяч рублей, 11 процентов ответили, что планируют суммарно потратить более 9 тысяч рублей, 9 процентов — 7-9 тысяч рублей.
Участники опроса также рассказали, что друзей и знакомых, которых не могут увидеть лично, поздравляют с Новым годом в социальных сетях (73 процента опрошенных). 63 процента респондентов используют для этого звонки по телефону, на третьем месте отправка сообщение по СМС или в мессенджерах (51 процент опрошенных).
Пользователи социальных сетей используют для поздравление открытки с приятными словами (61 процента опрошенных) и виртуальные подарки (44 процента респондентов). Больше половины участников опроса (56 процентов) просто отправляют поздравительные сообщения.
Последние новости
Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын
Комментарии 6
Личный счет , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение