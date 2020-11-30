Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.06
$
76.33
91.17
91.30
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.37
89.92
Индексы и котировки Brent
47.89
–0.37 Золото
1770.05
–0.15 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1995
+0.0142
16.11
1.1852
26.11
18.11
04.11

Почти половина россиян отказалась от наличных 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Почти половина россиян отказалась от наличных
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Почти половина россиян полностью перешла на безналичные расчеты. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он отметил, что растет доля тех, кто пользуется банковской картой, но в течение месяца не снимает деньги. Около 39 процентов россиян решили отказаться от использования наличных денег. Это на пять процентных пунктов выше, чем до пандемии коронавируса, сказал Ведяхин.
Он добавил, что около 85 процентов клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары, а 64 миллионов клиентов пользуются мобильным приложением. Ведяхин также сообщил, что рост показывают операции с валютой.
Ранее Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от наличных из-за коронавируса. В ведомстве заявили, что инфекция может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов. На фоне пандемии и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в платежной системе PayPal.
Видео дня. У россиян снизился интерес к валютным вкладам
Последние новости
Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Названы самые популярные смартфоны в России Названы самые популярные смартфоны в России Умер создатель бренда «Б.Ю. Александров» Умер создатель бренда «Б.Ю. Александров»
Комментарии 3
Личный счет , PayPal , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение