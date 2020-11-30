«Денег не останется»: россиянам предрекли обнищание 

Экономист Михаил Делягин заявил, что в России могут запустить новую «схему обнищания» людей уже весной 2021 года. Об этом сообщает DEITA.RU.

По мнению Делягина, в стране проведут новую реформу, которая приведет к падению уровню жизни населения.

Экономист считает, что «схема обнищания» будет связана с сокращением социального обеспечения и социальных гарантий. Это, по его мнению, может грозить «социальным дефолтом» государственной машины.

В эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА» Делягин в создании «схем обнищания» российских либералов.

«Поднять пенсионный возраст — давняя мечта российских либералов», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин заявил, что из-за грядущего кризиса россиянам «не будет хватать на жизнь», поэтому в ближайшее время не стоит брать кредиты.

Экономист считает, что Россия вместе с остальным миром входит в фазу глобальной депрессии. Многие россияне могут потерять работу, а у других упадут зарплаты, предупредил он.

Делягин подчеркнул, что в ближайшее время необходимо выплатить все задолженности и пени.

Сбережения он посоветовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Если у человека есть накопления, можно взять рублевый кредит на год, сразу перевести его в валюту, а через год «остаться в чистом выигрыше».