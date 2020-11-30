Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.25
$
76.43
91.25
91.46
Прогноз
30.11 – 07.12
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
47.39
–0.15 Золото
1779.02
+0.05 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1955
+0.0102
16.11
1.1852
26.11
18.11
04.11

Российским регионам дали миллиарды рублей на выплаты медикам 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Регионам дали миллиарды рублей на выплаты медикам
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»
Минфин направил в российские регионы 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медиками в 2020 году. Речь идет о медицинском персонале, который работает с инфицированными коронавирусом, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Средства выделены из резервного фонда правительства. Они распределены между регионами, исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее согласно апрельскому постановлению кабинета министров. Продолжить поддержку медицинских работников поручил президент России Владимир Путин.
Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить выплаты всем, кто оказывает помощь больным коронавирусом, до конца 2021 года. Решение коснется не только медицинского персонала, но также соцработников, военнослужащих, том числе летчиков, которые занимаются эвакуацией больных, сотрудников МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и сотрудников прочих госструктур.
Видео дня. У россиян снизился интерес к валютным вкладам
Последние новости
Молдавия отказалась возвращать долг за российский газ Молдавия отказалась возвращать долг за российский газ Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Названы самые популярные смартфоны в России Названы самые популярные смартфоны в России
Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , МЧС , Минфин , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение