Россиянам захотели дать денег перед Новым годом

По мнению депутата, новые выплаты помогут хотя бы частично решить финансовую проблему граждан.

«Очевидны и падение доходов, и рост безработицы, поэтому как председатель социального комитета я поддерживаю любые дополнительные меры социальной поддержки. Если это будут новогодние выплаты нуждающимся категориям граждан, я двумя руками за», — отметил Нилов.

Выплаты, по словам парламентария, необходимо сделать адресными. Акцентировать внимание нужно на малоимущих и многодетных семьях

Нилов также подчеркнул, что в помощи могут нуждаться не только малоимущие семьи, но и инвалиды, пенсионеры и другие льготные категории граждан — им также может потребоваться финансовая поддержка.