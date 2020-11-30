Россиянам захотели дать денег перед Новым годом

Глава комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной политике, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил к новогодним праздникам ввести адресные выплаты российским малоимущим семьям. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По мнению депутата, новые выплаты помогут хотя бы частично решить финансовую проблему граждан.
«Очевидны и падение доходов, и рост безработицы, поэтому как председатель социального комитета я поддерживаю любые дополнительные меры социальной поддержки. Если это будут новогодние выплаты нуждающимся категориям граждан, я двумя руками за», — отметил Нилов.
Выплаты, по словам парламентария, необходимо сделать адресными. Акцентировать внимание нужно на малоимущих и многодетных семьях
Нилов также подчеркнул, что в помощи могут нуждаться не только малоимущие семьи, но и инвалиды, пенсионеры и другие льготные категории граждан — им также может потребоваться финансовая поддержка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство России подготовило для некоторых категорий пенсионеров своеобразный «новогодний бонус» в виде надбавок к пенсиям.