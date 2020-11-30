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Россиянам пообещали уход с грядок 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам пообещали уход с грядок
Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»
В ближайшие годы подсобные хозяйства в России впервые начнут производить меньше овощей, чем агрохолдинги. К такому выводу пришли аналитики из Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.
Уйти с грядок россиянам позволит производство крупных компаний, которое выросло после введения продуктового эмбарго. Процесс уже идет, если в 2015 году граждане вырастили на участках 17,8 миллиона тонн картофеля, то в 2019-м — 14,5 миллиона.
В 2000 году личные хозяйства производили 74 процента всех овощей в России. В 2019 году их доля составила 55 процентов, а в 2020-м эксперты ожидают снижение до 52 процентов. По их оценкам, к 2025 году показатель опустится до 45 процентов.
Одновременно они ожидают увеличение среднедушевого потребления овощей со 109 килограммов в год до 115 килограммов к 2028 году. Этому поспособствует восстановление экономики и рост интереса к здоровому питанию.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года показала, что в стране 23,4 миллиона личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Как отметил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, граждане чаще всего выращивают картофель, лук, морковь, свеклу, то есть овощи борщевого набора.
Ранее стало известно, что власти прекратят выплачивать пособия малоимущим россиянам, у которых есть свободная жилплощадь или огород, а значит, они могут прокормить себя сами.
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Комментарии 1
Личный счет , Россельхозбанк
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