Россиянам пообещали уход с грядок 

В ближайшие годы подсобные хозяйства в России впервые начнут производить меньше овощей, чем агрохолдинги. К такому выводу пришли аналитики из Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка , передает РБК.

Уйти с грядок россиянам позволит производство крупных компаний, которое выросло после введения продуктового эмбарго. Процесс уже идет, если в 2015 году граждане вырастили на участках 17,8 миллиона тонн картофеля, то в 2019-м — 14,5 миллиона.

В 2000 году личные хозяйства производили 74 процента всех овощей в России. В 2019 году их доля составила 55 процентов, а в 2020-м эксперты ожидают снижение до 52 процентов. По их оценкам, к 2025 году показатель опустится до 45 процентов.

Одновременно они ожидают увеличение среднедушевого потребления овощей со 109 килограммов в год до 115 килограммов к 2028 году. Этому поспособствует восстановление экономики и рост интереса к здоровому питанию.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года показала, что в стране 23,4 миллиона личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Как отметил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, граждане чаще всего выращивают картофель, лук, морковь, свеклу, то есть овощи борщевого набора.