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Россияне решили тратить деньги только на еду и лекарства 

Lenta.ru и ещё 2 32 минуты назад
Россияне ограничили траты
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Потребительская активность в России снизилась из-за второй волны пандемии коронавируса, сказано в отчете ЦБ. Население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства.
Семьи начали возвращаться к модели потребления, которая была весной: рост трат на продовольствие, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги, говорится в комментарии ЦБ. В случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу спрос может продолжить снижаться, отметили эксперты.
Регулятор ожидает снижение ВВП на четыре-пять процентов по итогам года. Ранее президент Владимир Путин заявил, что чиновникам необходимо пристально следить за доходами населения. Глава государства признал, что вопрос доходов — многовекторный, в том числе связанный с созданием новых рабочих мест. При этом в Кремле затруднились ответить на вопрос, сколько некоторым категориям россиян придется жить в режиме экономии.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Центральный банк России
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