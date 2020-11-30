Россияне ограничили траты

Потребительская активность в России снизилась из-за второй волны пандемии коронавируса, сказано в отчете ЦБ . Население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства.

Семьи начали возвращаться к модели потребления, которая была весной: рост трат на продовольствие, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги, говорится в комментарии ЦБ. В случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу спрос может продолжить снижаться, отметили эксперты.